Ваня Накова
Гърция отчете рекордни приходи от туризъм през първата половина на тази година
Разхождащи се и поседнали хора на Акропола в Атина. Снимка: Мелина Христова, БТА
Атина,  
24.08.2025 05:33
Рекордни приходи от туризъм е постигнала Гърция през първата половина на тази година, като британските и американски туристи имат съществен принос, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Броят на посетителите е нараснал незначително - до 11 692 милиона от 11 625 милиона души през първата половина на 2024 г., като същевременно разходите на посетител са нараснали съществено - до 622,70 евро от 565,40 евро.

Изданието отбелязва, че този ръст се дължи не само на посещенията и приходите от американските туристи, но и на спада в пътуванията по суша на посетителите с ниски разходи от балканските страни, като България и Северна Македония. Съседите явно са обезкуражени от по-високите цени за настаняване и хранене, коментира вестникът.

Общите приходи от туризъм през първата половина на 2025 г. са достигнали 7,659 млрд. евро, което е с 11 процента повече в сравнение със същия период на 2024 г., според данни на централната банка на Гърция.

Приходите от германските туристи са се увеличили с 13,5 процента до 1,366 млрд. евро, от Франция – с 2,1 процента до 455,9 млн. евро, а от Италия – с 9 процента до 344,7 млн. евро. Приходите от британските туристи са се увеличили със 7,3 процента спрямо първата половина на 2024 г. до 1,082 млрд. евро.

Най-впечатляващ скок има при посетителите от САЩ, които са били 694 100 души през първата половина на годината, което е увеличение с 20 процента спрямо първата половина на 2024 г., подчертава изданието. Приходите от тях - в размер на 704,3 млн. евро, са се увеличили с 29,4 процента. Така разходите на един турист от САЩ възлизат средно на 1014,69 евро, или с 63 процента повече от общата средна стойност.

Експерти от туристическия сектор изразяват увереност, че приходите през цялата 2025 г. ще бъдат по-високи от миналата година, отбелязва "Катимерини". 

