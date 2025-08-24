В над 400 училища утре ще се състои матурата по профилиращ предмет или по професия от сесията август-септември

В 177 училища ще се състои утрешната матура по профилиращ предмет, а в 391 - държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Изпитите ще започнат в 8:30 часа, като на тях се очаква да се явят над 3500 младежи, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Най-предпочитани предмети за изпитната сесия са английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации, информационни технологии.

Утре държавни зрелостни изпити по профилиращ предмет се провеждат едновременно по 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.

Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени, поне 30 минути по-рано и да носят документ за самоличност, както и служебната бележка за допускане до изпита.

Една част от учениците от професионални гимназии и паралелки, които се явяват на изпит по професия, ще защитават дипломен проект, а други ще развиват изпитна тема за професията или ще решават тест по теория на професията.

На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплома за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.

Както писа БТА, на 22 август се състоя държавният изпит по български език и литература от сесията август-септември. Общо 5763 зрелостници се явиха на матурата, която се състоя в близо 260 училища в страната. Тестът включваше 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. За 41-ва задача бе изтеглен вариант 11. "Драмата на раздвоението" по стихотворението на Пейо Яворов "Две души" бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41-ва задача от изпита по български език и литература от сесията август-септември. Избралите есе писаха по темата "Силата да прощаваш", съобщи тогава пресцентърът на Министерството на образованието и науката.