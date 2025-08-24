Подробно търсене

Двама души загинаха при наводнения в Мексико

Валерия Динкова
Наводнение в Мексико, 24 юли 2025 г. Снимка: Marissa Hensen via AP
Мексико Сити,  
24.08.2025 08:52
 (БТА)

Двама души загинаха в Керетаро в централната част на Мексико, след като поройни дъждове заляха страната, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес.

Двете жертви са били "отнесени от дъждовните води", се казва в изявлението на властите.

Малко преди полунощ в петък двете тела са били намерени в най-тежко засегнатия район, заяви местната служба за гражданска защита.

Дъждовете в Керетаро – главния град на щат със същото име, известен с колониалната си архитектура – продължиха и вчера, като причиниха щети и принудиха федералните власти да одобрят план за помощ от военните.

Летище "Бенито Хуарес" в столицата Мексико сити – едно от най-натоварените летища в Латинска Америка – прекрати работа за кратко заради ниска видимост.

В средата на август летището и околностите му бяха наводнени и бяха нанесени щети, което наложи отлагане на полети с няколко часа.

Тази година е по-дъждовна в Мексико, особено в района на столицата, отбелязва АФП.

Юни беше третият най-дъждовен месец от 1985 г. насам, съобщи Националната комисия по водите.

