Хърватският министър на финансите представя съвместна инициатива на страните от Централна и Югоизточна Европа за развитие на капиталовия пазар

Хърватският министър на финансите Марко Приморац представи съвместна инициатива на страните от Централна и Югоизточна Европа за развитие на капиталовия пазар на среща на финансовите министри от Еврогрупата, съобщи ХИНА.

Министрите от еврозоната обсъдиха вчера на редовната сесия текущата макроикономическа ситуация и перспективи, включително развитието на фискалната политика в страните, използващи единната европейска валута, се посочва в съобщение на хърватското министерство на финансите.

Министрите също така са обменили мнения за подготовка за предстоящите годишни срещи на Световната банка и Международния валутен фонд този месец.

В рамките на приобщаващия формат на срещата на Еврогрупата министрите разгледаха също така годишния доклад за напредъка в постигането на целите на Съюза на капиталовите пазари както на ниво ЕС, така и на национално ниво, а Приморац представи съвместната инициатива на страните от Централна и Югоизточна Европа за развитие на капиталовия пазар, която Европейската комисия оцени като един от примерите за най-добра практика през 2025 година.

При представянето на инициативата е подчертано, че сътрудничеството на осем държави – Хърватия, Полша, Унгария, Словакия, Словения, Румъния, България и Северна Македония – се основава на убеждението, че заедно те могат да стимулират икономическия растеж, да привлекат глобални инвестиции и да укрепят устойчивостта на своите капиталови пазари по начини, които никоя държава не би могла да постигне самостоятелно, се посочва в съобщението.

Сред основните цели на инициативата Приморац посочи подобряването на достъпа до финансиране и намаляването на разходите за компаниите, намаляването на зависимостта от банково финансиране, използването на пълния потенциал на финансовия сектор, повишаването на видимостта на регионалните капиталови пазари за международните инвеститори и засилването на участието на институционални и индивидуални инвеститори.

През ноември 2024 г. беше подписан меморандум за разбирателство между осемте национални фондови борси от инициативата, а интеграцията на регионалните капиталови пазари е една от петте ключови насоки, посочени в Стратегическата рамка за развитие на капиталовите пазари, приета от хърватското правителство в края на март. Централата на компанията, която ще координира и управлява интеграцията на борсите на Централна и Южна Югоизточна Европа, ще се намира в Загреб, отбелязва ХИНА.