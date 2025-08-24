Отбори от осем държави ще участват в Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт, на който България е домакин

Голяма отговорност, чест и признание е за България, че е домакин на Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт, каза за БТА главен инспектор Стоян Стоянов, началник сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна.

Състезанието започва днес на стадион „Васил Левски“ в Долна Баня и ще продължи до 30 август.

Той обясни, че дисциплините, в които пожароприложният спорт се изпълнява, са четири – индивидуалните са „изкачване с щурмова стълба“ и „100 м. пътека с препятствия“. Колективните са „400 м. с препятствия, пожарна щафета“ и „бойно разгръщане от мотопомпа“.

На шампионата ще участват 14 отбора от осем държави – Чехия, Словакия, Полша, Румъния, Украйна, Хърватия, Германия и България. Отборите се разделят в зависимост от регламента и състезанието. Има други, които са регионални, в които могат да участват и професионални доброволци, каза гл. инспектор Стоянов.

По неговите думи този спорт подготвя пожарникарите за реални ситуации. Той води началото си от дълбоко професионални устои. Всяка дисциплина е свързана с изпълнение на определи детайли и пожарникарски практики.

Според него пожароприложният спорт може да стане достатъчно популярен у нас, за да се направи отделна „хоби“ група. Пример за това са чехите, при които този спорт е на трето място след хокея и футбола - изключително масов и популярен. Там обаче развитието на доброволните формирования е много високо, допълни гл. инсп. Стоянов Според него, ако в България има повече мерки за поощряване на дейността на общинските доброволците, можем да стигнем до това ниво.

Той добави, че сме утвърден домакин на подобни състезания, защото до момента имаме проведени три световни първенства – през 2008 г., 2012 г. и 2018 г. Това е четвъртото голямо състезание, което провеждаме като държава. Тази година във Варна се провежда 11-ото издание на Международен клубен шампионат по пожароприложен спорт. Имаме традиции, просто трябва да стъпим на по-масова основа, посочи гл. инсп. Стоянов

Много е важно децата да бъдат привличани към този спорт. От осем години във Варна имаме изградена детска школа по пожароприложен спорт, която е към Общинския детски комплекс. Деца целогодишно се привличат. Впоследствие от тях биват отсявани доброволци и после пожарникари, посочи гл. инсп. Стоянов.