Българският „Отбор на надеждата“ победи Аржентина при дебюта си на Homeless World Cup 2025. Световното първенство по футбол за хора в неравностойно положение се провежда в Осло (Норвегия) и ще продължи до 30 август. Националите надиграха аржентинците с 8:4, след като в началото на мача изоставаха с 1:3, но до почивката успяха да изравнят за 3:3.

Останалите съперници на българския тим в група G на турнира са Дания, Буркина Фасо и САЩ.

В друг мач от първия ден на турнира датчаните победиха американците с 3:1. „Отбор на надеждата“ ще се изправи срещу Дания днес от 17:00 часа българско време, а другите си два противника ще срещне в понеделник, съответно в 14:00 и 17:40 часа.

Ако завършат на някое от първите 3 места в класирането на група G, българските национали ще продължат в нова група с шест участника, които се съревновават за разпределението на местата от 1 до 24. Първите две места в крайното класиране на втората група ще им осигури място в топ 8 на социалния Мондиал. Трето или четвърто място ще ги изпрати да участват в надпреварата за местата от 9 до 16. Последните два отбора ще попаднат в потока за местата от 17-о до 24-о.

Тази година „Отбор на надеждата“ е съставен от четирима украински бежанци, живеещи в района на Пловдив, и четирима представители на ромската общност от градовете София и Септември, съобщават организаторите.