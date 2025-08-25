Подробно търсене

Българският "Отбор на надеждата" записа втора победа на Homeless World Cup 2025

Кремена Младенова
снимка: Виктор Кирков /Sports Management Bulgaria
Осло,  
25.08.2025 07:33
 (БТА)

Българският „Отбор на надеждата“ постигна победа и във втория си мач на Homeless World Cup 2025. Световното първенство по футбол за хора в неравностойно положение се провежда в Осло (Норвегия) и ще продължи до 30 август. Българският представител на социалния Мондиал спечели убедително с 6:0 двубоя си срещу силния тим на Дания. Националите отбелязаха по три попадения във всяко от двете полувремена на срещата. 

„Отбор на надеждата“ е лидер в група G на Световния шампионат с две победи от два мача. Със същия актив е и съставът на САЩ, който българските национали ще срещнат днес от 17:40 часа. По-рано през деня, от 14:00 часа, българският представител ще играе и срещу аутсайдера в групата – Буркина Фасо. Двубоите се излъчват пряко в YouTube канала на фондация Homeless World Cup и във FIFA+, съобщават организаторите.

От вторник започват мачовете от втората групова фаза, където българският тим ще участва в разпределението на местата от първо до 24-о. Най-доброто класиране на „Отбор на надеждата“ от десетте му участия на Homeless World Cup до момента е шесто място на турнира в САЩ през 2023 година, а най-лошото беше миналата година в Република Корея – осемнадесето. 

Тази година „Отбор на надеждата“ е съставен от четирима украински бежанци, живеещи в района на Пловдив, и четирима представители на ромската общност от градовете София и Септември. 

Към 08:33 на 25.08.2025 Новините от днес

