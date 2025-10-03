Подробно търсене

Световният вицешампион по волейбол Руси Желев се срещна с ученици в Стара Загора

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Световният вицешампион по волейбол Руси Желев се срещна с ученици в Стара Загора
Световният вицешампион по волейбол Руси Желев се срещна с ученици в Стара Загора
БТА, Стара Загора (3 октомври 2025) Ръководството на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ) „Лубор Байер“ организира среща в Културен дом - Стара Загора с Руси Желев - вицешампион по волейбол от Световното първенство във Филипините през 2025 г., който е възпитаник на професионалната гимназия. На снимката: волейболистът Руси Желев и заместник-кметът на Община Стара Загора арх. Мартин Паскалев (вляво).Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (ПБ)
Стара Загора,  
03.10.2025 12:59
 (БТА)

Световният вицешампион по волейбол от шампионата във Филипините Руси Желев бе посрещнат от ръководството и учениците на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“, както и от Община Стара Загора в изпълнения Културен дом в града и бе поздравен за постигнатия успех с националния отбор на България.

Руси Желев, който е възпитаник на професионалната гимназия, получи специални плакети от директора на училището Весела Георгиева и от зам.-кметът на Стара Загора арх. Мартин Паскалев, който поздрави спортистът от името на цялото ръководство на администрацията. Волейболистът раздаде множество автографи на децата и отговори на техните въпроси.

„Не съм очаквал, че мога да бъда в центъра на тази зала и хората да бъдат тук заради мен и заради всички, които бяхме във Филипините и успяхме да постигнем този успех. За мен той не е среброто, а начинът, по който бяхме посрещнати и по който страната се обедини. Последните години в България се говореше какво ли не, но не за добро. В момента сме на другия полюс и причината за това сме няколко мочмета, които се събрахме да играем волейбол във Филипините и защитаваме трибагреника. Аз искам да го правя винаги“, каза Руси Желев пред присъстващите.

Зам.-кметът на Стара Загора арх. Мартин Паскалев отправи своите поздравления към него и целия национален отбор по волейбол. „Вярвам, че ще помним този успех цял живот и се надяваме страната ни да постигне още по-големи успехи. Поздравявам целия отбор за добрия пример, който дава на тези млади хора, защото такива примери са малко. Продължавайте да правите всичко това за България и за Стара Загора“, посочи зам.-кметът.

Своите поздравления към волейболистът отправи и Весела Георгиева, която подчерта, че волейболистът е сред най-изявените ученици на гимназията, който освен успехите в спорта им и такива в образованието си. „Той беше ученик с пълно отличие и двукратен финалист на Националното състезание по професии. Сега е последна година студент в Униврситета по архитектура, строителство и геодезия и успява във всяко начинание. Заедно със своите съотборници той предаде един много важен урок за всички нас – когато има желание и амбиции за успех, когато не сме просто единици от префесионалисти, а истински отбор – тогава успехът се постига“, каза директорът.

 

/МД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:26 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация