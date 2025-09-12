Подробно търсене

Първите две поставени в схемата отпаднаха във втория кръг на турнира по тенис в Гуадалахара

Ива Кръстева
Първите две поставени в схемата отпаднаха във втория кръг на турнира по тенис в Гуадалахара
Първите две поставени в схемата отпаднаха във втория кръг на турнира по тенис в Гуадалахара
Елизе Мертенс, снимка: AP Photo/Yuki Iwamura
Гуадалахара, Мексико,  
12.09.2025 09:24
 (БТА)

Първите две поставени в схемата отпаднаха във втория кръг на турнира по тенис за жени УТА 500 на твърди кортове в Гуадалахара (Мексико) с награден фонд над 1 милион долара.

Номер 1 Елизе Мертенс (Белгия) загуби от Елза Жакмо (Франция) с 6:4, 3:6, 4:6 в двубой, продължил 2:31 часа. 

Мертенс допусна пробив в първия и в петия гейм на решаващия трети сет, отпадайки от надпреварата.

Номер 2 Вероника Кудерметова (Русия) отстъпи пред Виктория Хименес Касинцева (Андора) с 4:6, 2:6, след като три пъти загуби подаването си.

17-годишната Ива Йович (САЩ) също поднесе изненада, елиминирайки осмата в схемата Камила Осорио (Колумбия) с 6:4, 6:2 и да достигне за първи път в кариерата си до четвъртфинал на турнир от УТА.

Защитаващата титлата си и поставената под номер 4 Магдалена Фрех (Полша) също продължава напред след успех над Лукреция Стефанини (Италия) с 6:1, 7:6(6) за 2:14 часа.

В друг мач от турнира колумбийката Емилиана Аранго победи австралийката Сторм Хънтър с 6:2, 6:2. 

Номер 3 Йелена Остапенко от Латвия трябваше да се изправи срещу канадката Марина Стакушич във вечерната сесия, но срещата беше отложена. 

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:43 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация