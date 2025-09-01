Подробно търсене

Мирослав Димитров
Флик за равенството с Райо Валекано: "Барселона може да играе много по-добре"
AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
01.09.2025 08:28
 (БТА)

Треньорът на Барселона Ханзи Флик остана разочарован от равенството 1:1 с Райо Валекано в мача от 3-ия кръг на испанското първенство.

"Допуснахме много грешки, можем да играем много по-добре. Райо игра фантастично. Не съм доволен от отбора си днес. Трябва да играем по-добре. Хоан Гарсия изигра фантастичен мач, беше страхотно да гледам спасяванията му“, каза Флик.

След този мач Барселона е четвърта в класирането със 7 точки, каталунците ще играят следващия си мач на 14 септември срещу Валенсия. Райо Валекано е на 10-то място с 4 точки.

