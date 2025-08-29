Подробно търсене

Ландо Норис беше най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран при на Нидерландия във Формула 1

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Patrick Post
Зандвоорт,  
29.08.2025 15:10
 (БТА)

Сезонът във Формула 1 беше подновен след четириседмична лятна почивка по познатия начин - дуото на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри оглавиха подреждането в първата свободна тренировка преди Гран при на Нидерландия. Норис направи най-бърза обиколка от 1:10.278 минути на 4,259-километровата писта Зандвоорт.

Лидерът в класирането при пилотите Пиастри беше с 0.292 секунди по-бавен от Норис, а Ланс Строл от Астън Мартин изостана с 0.501 секунди на трето място, точно пред съотборника си Фернандо Алонсо.

Местният любимец и действащ шампион Макс Ферстапен от Ред Бул се нареди шести, а пилотите на Ферари - Шарл Льоклер и Люис Хамилтън бяха съответно 14-ти и 15-ти, с повече от 1.6 секунди изоставане.

Сесията беше спряна за кратко с червен флаг, когато Кими Антонели от Мерцедес катастрофира, точно след като Хамилтън и Юки Цунода (Ред Бул) се завъртяха.

Пиастри води в шампионата на Формула 1 с 9 точки пред Ландо Норис, който спечел три от последните четири състезания.

Втората тренировка е насрочена за по-късно днес, като има голяма вероятност да вали дъжд. Последната тренировка и квалификацията предстоят в събота, а 15-ото от 24-те състезания за сезона - в неделя.

/КМ/

