Ферстапен за Гран При на Нидерландия: „Ще нося оранжевата каска с лъв и специални обувки“

Пилотът на „Ред Бул“ Макс Ферстапен сподели очакванията си за домашното Гран При на Нидерландия. Кръгът ще се проведе от 29 до 31 август в Зандвоорт.

„Лятната ваканция беше успешна, отпуснах се и прекарах време със семейството и приятелите си. Чудесно е да се презаредя, ще се отправим директно към Зандвоорт. Това е специално състезание за мен, защото е моето домашно състезание. Атмосферата е невероятна, винаги усещаме много подкрепа. Карането през „оранжевото море“ в състезанието е невероятно чувство, нямам търпение. В чест на кръга ще нося оранжевата каска с лъв и специални обувки. Зандвоорт е писта от старата школа с уникално оформление и много бързи завои. Състезанието ще бъде трудно, времето може да влоши нещата, ще видим как ще се развият нещата“, цитира пресслужбата на „Ред Бул“ думите на Ферстапен.

След 14 етапа 27-годишният нидерландец е трети в класирането при пилотите със 187 точки.