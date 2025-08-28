Подробно търсене

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън е готов за завръщане на пистата за Гран при на Нидерландия във Формула 1

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Denes Erdos
Зандвоорт,  
28.08.2025 11:26
 (БТА)

Люис Хамилтън е готов и неговият отбор Ферари е "напълно концентриран" да влезе с пълна сила в Гран при на Нидерландия във Формула 1 този уикенд.

В Унгария Хамилтън изрази известно съмнение дали ще участва в Зандвоорт, като каза само, че "се надява" да се завърне за първото състезание след лятното прекъсване на сезона, пише агенция ДПА.

40-годишният пилот се определи като "абсолютно безполезен" и намекна, че Ферари има право да го замени, след като той стартира и завърши 12-ти в предишния кръг на 3 август. Шарл Льоклер беше четвърти в другото Ферари.

Хамилтън се намира на 42 точки зад Льоклер в класирането за сезона във Формула 1, като досега беше надминаван от съотборника си 10 пъти, победи го само в две състезания и все още чака първия си подиум с екипа на Ферари.

"Върнахме се на пистата след лятната почивка, която даде възможност на отбора и пилотите да се презаредят, готови да се изправят пред много натоварената последна част от сезона. В Нидерландия искаме да запазим положителния импулс, натрупан през последните няколко състезания, където постигнахме напредък по отношение на конкурентоспособността", заяви шефът на Ферари Фред Васьор в прессъобщение и добави:

"Шарл и Люис са готови, а отборът е напълно концентриран и решен да ги постави в най-добрата възможна позиция, за да постигнат добри резултати."

/КМ/

