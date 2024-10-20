Лудогорец отново е едноличен водач в класирането на Първа лига след 10-ата си победа от началото на сезона

Първенство на България по футбол, срещи от отложения осми кръг в Първа професионална лига: Черно море - Хебър - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Дуду 75 Септември - Лудогорец - 0:2 (0:1) Голмайстори: 0:1 Руан Круз 45+1, 0:2 Мартин Христов 55-автогол Червен картон: Георги Върбанов (Септември) - 20-а минута в понеделник: ЦСКА 1948 - Арда от събота: Левски - ЦСКА-София - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Кристиан Макун 86 Локомотив (София) - Крумовград - 0:0 Ботев (Пловдив) - Славия - 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Николай Минков 60 от петък: Берое - Спартак (Варна) - 3:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Енцо Еспиноса 26, 2:0 Исмаел Ферер 40, 3:0 Сантяго Годой 78 Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив) - 0:0 временно класиране: 1. Лудогорец 11 10 1 0 19:1 31 точки 2. Левски 12 9 1 2 24:6 28 3. Ботев (Пд) 11 8 1 2 12:5 25 4. Черно море 12 6 4 2 14:6 22 5. Спартак (Вн) 12 6 3 3 15:13 21 6. Берое 12 5 2 5 10:10 17 7. Арда 11 4 3 4 11:14 15 8. ЦСКА 1948 10 3 5 2 13:9 14 9. Крумовград 12 4 2 6 9:13 14 10. Локомотив (Пд) 12 3 4 5 13:17 13 11. Славия 12 3 2 7 9:13 11 12. Локомотив (Сф) 12 2 5 5 7:17 11 13. ЦСКА-София 11 3 1 7 8:11 10 14. Септември 12 3 1 8 9:17 10 15. Ботев (Вр) 12 2 3 7 8:21 9 16. Хебър 12 1 4 7 11:18 7