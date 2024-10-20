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Лудогорец отново е едноличен водач в класирането на Първа лига след 10-ата си победа от началото на сезона

Атанас Василев
Лудогорец отново е едноличен водач в класирането на Първа лига след 10-ата си победа от началото на сезона
Лудогорец отново е едноличен водач в класирането на Първа лига след 10-ата си победа от началото на сезона
Среща от осми кръг на еfbet Лига между отборите на Септември и Лудогорец. Снимка: Владимир Шоков/БТА (БТ)
София,  
20.10.2024 21:09
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от отложения осми кръг в Първа професионална лига:

Черно море - Хебър          - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Дуду 75

Септември - Лудогорец       - 0:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Руан Круз 45+1, 0:2 Мартин Христов 55-автогол
Червен картон: Георги Върбанов (Септември) - 20-а минута

в понеделник:
ЦСКА 1948 - Арда

от събота:
Левски - ЦСКА-София - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Кристиан Макун 86

Локомотив (София) - Крумовград - 0:0

Ботев (Пловдив) - Славия - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Николай Минков 60

от петък:
Берое - Спартак (Варна) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Енцо Еспиноса 26, 2:0 Исмаел Ферер 40, 3:0 Сантяго Годой 78

Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив) - 0:0

временно класиране:
1. Лудогорец       11  10  1   0   19:1    31 точки
2. Левски          12  9   1   2   24:6    28
3. Ботев (Пд)      11  8   1   2   12:5    25
4. Черно море      12  6   4   2   14:6    22
5. Спартак (Вн)    12  6   3   3   15:13   21
6. Берое           12  5   2   5   10:10   17
7. Арда            11  4   3   4   11:14   15
8. ЦСКА 1948       10  3   5   2   13:9    14
9. Крумовград      12  4   2   6   9:13    14
10. Локомотив (Пд) 12  3   4   5   13:17   13
11. Славия         12  3   2   7   9:13    11
12. Локомотив (Сф) 12  2   5   5   7:17    11
13. ЦСКА-София     11  3   1   7   8:11    10
14. Септември      12  3   1   8   9:17    10
15. Ботев (Вр)     12  2   3   7   8:21    9
16. Хебър          12  1   4   7   11:18   7

/АВ/

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