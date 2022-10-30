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Ботев Пловдив победи Хебър на Националния стадион "Васил Левски"

Георги Крумов
Ботев Пловдив победи Хебър на Националния стадион "Васил Левски"
Ботев Пловдив победи Хебър на Националния стадион "Васил Левски"
Ботев Пловдив спечели мача с Хебър / снимка: БТА
София,  
30.10.2022 17:14
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 16-ия кръг на efbet Лига:

Славия (София) - Спартак (Варна)             - 2:2
Хебър (Пазарджик) - Ботев (Пловдив)          - 1:2

по-късно днес:
Лудогорец 1945 (Разград) - Септември (София)

в понеделник:
Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора)

от петък:
Пирин (Благоевград) - Локомотив (Пловдив)    - 0:0
Арда (Кърджали) - ЦСКА-София                 - 1:3

от събота:
Черно море (Варна) - Локомотив София 1929  - 2:1
Левски (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)      - 0:0

                             Класиране:                    
 1. ЦСКА-София                         15   12   1   2   31:9    37    
 2. Лудогорец (Разград)                13   10   2   1   37:7    32    
 3. ФК ЦСКА 1948 (София)               16    9   5   2   25:11   32    
 4. Локомотив (Пловдив)                15    9   3   3   18:10   30    
 5. Черно море (Варна)                 15    8   4   3   17:13   28
 6. Левски (София)                     14    8   3   3   22:7    27    
 7. Славия (София)                     15    8   2   5   18:15   26
 8. Локомотив София 1929               16    7   4   5   22:18   25
 9. Арда 1924 (Кърджали)               16    6   5   5   16:17   23    
10. Ботев (Пловдив)                    16    5   1  10   19:23   16
11. Септември (София)                  15    3   4   8   15:21   13
12. Берое (Стара Загора)               15    3   4   8   12:27   13
13. Ботев (Враца)                      15    3   2  10   13:28   11
14. Хебър (Пазарджик)                  16    3   2  11    9:32   11
15. Пирин (Благоевград)                16    1   6   9    9:23    9    
16. Спартак (Варна)                    16    1   4  11    11:33   7

/ГК/

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