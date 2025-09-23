Техническият университет в София открива своята 80-а академична 2025/2026 година

Откриването на 80-ата академична 2025/2026 година в Техническия университет (ТУ) в София ще се състои днес от 10:00 ч. в пространството между Ректората на висшето училище - между блок 1 и блок 2. Това съобщават от ТУ в София, в сайта си.

След това е откриването на учебната година по факултети във висшето училище.

Както писа БТА на откриването на академичната 2024/2025 година, служебният министър на образованието и науката проф. Галин Цокова каза тогава, че завършващите Техническия университет в София са със стартови заплати от 3000 лева нагоре и това е атестат, че ТУ е един от водещите университети не само в България, но и в Югоизточна Европа.

Той отбеляза тогава, че е особен тържествен и специален ден, защото винаги, като първи ден на академичната година, е свързан с нови предизвикателства и с нови надежди. "Особено е вълнението на тези над 2000 първокурсници, които прекрачват прага на Техническия университет и искам да ги поздравя с избора, който е правилен, защото ТУ в София е академичното място, където се срещат амбиция, новаторство и практическо знание. Това е университетът на традициите и той е подготвил над 150 000 български и чуждестранни инженери, и се е превърнал за тези осем десетилетия в център на инженерните науки и технологиите, не само в България", каза на 24 септември 2025 г. министър Галин Цоков.

ТУ в София е най-старото и водещо техническо висше училище в страната и региона, разпознаваем европейски университет е и е желан партньор в България и по света. Университетът e все по-предпочитан сред младите хора, защото предлага съвременни интердисциплинарни специалности в най-иновативните и динамично развиващи се области на науката и технологиите, като изкуствен интелект, киберсигурност, анализ на данни, интелигентни системи, информационни и комуникационни технологии, авиационна техника и аерокосмическо инженерство, автономни транспортни средства, дигитални индустриални технологии, автоматика, електроника, мехатроника, електротехника и енергетика, бизнес информационни системи и други. Особено полезно е обучението с участието на представители на бизнеса, което дава възможност на студентите да се запознаят с най-новите технологии и да трупат практически опит в реална среда.

Техническият университет в София е част от Европейския технологичен университет EUt+. Той обединява девет университета от различни страни на нашия континент и в бъдеще ще се превърне в конфедеративен университет, като студентите ще се обучават на клъстерен принцип по общи програми, но в различни кампуси и ще получават единна европейска диплома.

Европейският технологичен университет е основан в рамките на покана за програмата "Еразъм+" за 2020 г. и е съюз от девет европейски технологични университета в девет държави, всеки със собствени кампуси, които общо обучават 100 000 студенти.