Общо 144 пожара са потушени в страната през последното денонощие, трима души са пострадали

Общо 144 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, трима души са пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 173 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа.

Вследствие на пожар в двор във вилна зона "Лиляшка могила" до Враца мъж на 67 години е с изгаряния в областта на краката. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън.

Двама мъже са с изгаряния по ръцете и краката заради пожар в гараж в с. Стоян Михайловски, община Нови пазар, област Шумен. Те са хоспитализирани в МБАЛ-Шумен. Причината за пожара е в процес на установяване.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, без нанесени материални щети са 123 пожара, извършени са 21 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са осем.