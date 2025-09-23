Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят във Велико Търново, Самоков, Малко Търново, Брегово, Велинград и Павел Баня

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес във Велико Търново, Самоков, Малко Търново, Брегово, Велинград, Павел Баня.

Срещите ще се проведат на следните места: във Велико Тирново - в зала в сградата на Общината, в Самоков – зала в "Арена Самоков", в Малко Търново, Брегово и Велинград – в местните общини, в Павел Баня – в НЧ зала "Младост", адрес ул. "Освобождение" № 4.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Представители на институциите и експертите на Комисията за защита на потребителите ще обясняват как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

БТА припомня, че кампанията започна от Бургас на 2 септември, а миналия петък срещи се проведоха в Мизия, Цар Калоян, Асеновград, Ивайловград и Петрич.