Единсон Кавани подписа двегодишен договор с Валенсия

Испанският Валенсия привлече уругвайския нападател Единсон Кавани. Ветеранът подписа двегодишен договор, съобщи агенция АП.

Кавани беше без отбор след като контрактът му с английския Манчестър Юнайтед изтече в края на миналия сезон. 35-годишният футболист е играл още за Пари Сен Жермен, Наполи и Палермо.

Единсон Кавани бе на трибуните на стадион „Местая“ при домакинското поражение на Валенсия от Атлетико Мадрид с 0:1 в понеделник вечер.

Тимът, воден от старши треньора Дженаро Гатузо има само един отбелязан гол в първите си три мача от испанската Ла Лига.