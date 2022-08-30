Подробно търсене

Единсон Кавани подписа двегодишен договор с Валенсия

Кремена Младенова
Единсон Кавани подписа двегодишен договор с Валенсия
Единсон Кавани подписа двегодишен договор с Валенсия
снимка АП
Валенсия,  
30.08.2022 07:37
 (БТА)

Испанският Валенсия привлече уругвайския нападател Единсон Кавани. Ветеранът подписа двегодишен договор, съобщи агенция АП.

Кавани беше без отбор след като контрактът му с английския Манчестър Юнайтед изтече в края на миналия сезон. 35-годишният футболист е играл още за Пари Сен Жермен, Наполи и Палермо.

Единсон Кавани бе на трибуните на стадион „Местая“ при домакинското поражение на Валенсия от Атлетико Мадрид с 0:1 в понеделник вечер.

Тимът, воден от старши треньора Дженаро Гатузо има само един отбелязан гол в първите си три мача от испанската Ла Лига.

/КМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 08:08 на 30.08.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация