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Спартак (Плевен) победи дубъла на Ботев (Пловдив) и се изкачи на второ място

Ивайло Георгиев
Спартак (Плевен) победи дубъла на Ботев (Пловдив) и се изкачи на второ място
Спартак (Плевен) победи дубъла на Ботев (Пловдив) и се изкачи на второ място
София,  
28.08.2022 20:05
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 7-ия кръг във Втора лига:

Спартак (Плевен) - Ботев II (Пловдив) - 2:0

от събота:
Дунав (Русе) - Добруджа 1919 (Добрич) – 1:1
Миньор (Перник) - Спортист (Своге) – 1:2
Марица (Пловдив) - Лудогорец II (Разград) – 2:0
Созопол - Янтра 2019 (Габрово) – 1:1

в понеделник:
Литекс (Ловеч) – Крумовград

във вторник:
Беласица (Петрич) - Етър ВТ (Велико Търново)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Витоша (Бистрица)

от петък:
Струмска слава (Радомир) - Монтана - 0:0

1. Струмска слава 1927 (Радомир)     7 4 3 0 10:3 15 точки
2. Спартак (Плевен)                  7 4 1 2 14:6 13
3. Етър ВТ (Велико Търново)          6 3 3 0 8:4 12
4. Монтана                           7 3 3 1 9:6 12
5. Крумовград (Крумовград)           6 3 1 2 8:7 10
6. Марица (Пловдив)                  7 3 1 3 8:9 7
7. Беласица (Петрич)                 6 3 0 3 7:7 9
8. Добруджа 1919 (Добрич)            7 2 3 2 10:10 9
9. Спортист (Своге)                  7 2 3 2 7:9 9
10. Янтра 2019 (Габрово)             7 1 6 0 7:6 9
11. Миньор (Перник)                  7 2 3 2 11:7 9
12. Дунав (Русе)                     7 2 2 3 9:10 8
13. Витоша (Бистрица)                6 2 2 2 7:8 8
14. Лудогорец II (Разград)           6 2 1 3 6:10 7
15. Литекс (Ловеч)                   6 2 1 3 10:8 7
16. ФК ЦСКА 1948 II (София)          6 1 4 1 5:5 7
17. Созопол                          7 1 1 5 3:14 4
18. Ботев II (Пловдив)               7 0 2 5 2:10 2

/АВ/

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