Два екипа на пожарната в Сливен гасят пожар в нерегламентирано сметище край село Самуилово

Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева
БТА, Сливен, пожар, снимка:Велина Василева
с. Самуилово,  
09.08.2025 13:25
 (БТА)

Нерегламентирано сметище гори край сливенското село Самуилово. Това съобщи за БТА главен инспектор Росен Георгиев, изпълняващ длъжността началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Сливен. 

На място са два екипа на противопожарната служба, които гасят огъня. По думите на Георгиев е необходимо да бъде използвана техника, която да зарие тлеещите отпадъци, които няма как да бъдат изгасени.

 

