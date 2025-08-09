Два екипа на пожарната в Сливен гасят пожар в нерегламентирано сметище край село Самуилово

Нерегламентирано сметище гори край сливенското село Самуилово. Това съобщи за БТА главен инспектор Росен Георгиев, изпълняващ длъжността началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Сливен.

На място са два екипа на противопожарната служба, които гасят огъня. По думите на Георгиев е необходимо да бъде използвана техника, която да зарие тлеещите отпадъци, които няма как да бъдат изгасени.