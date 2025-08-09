Педри: "Златната топка" на Родри доказва, че ролята на халфа вече получава признание"

Полузащитникът на Барселона Педри е на мнение, че за спечелването на "Златната топка" вече се признават и заслугите на полузащитниците във футбола.

През 2024-а наградата за най-добър футболист получи халфът на Манчестър Сити Родри.

"Дълго време "Златната топка" се връчваше предимно на нападатели. Победата на Родри доказва, че ролята на полузащитника най-накрая получава признанието, което заслужава, защото във футбола халфовата линия определя много неща. По-лесно е за един отбор да печели мачове, когато доминира в тази зона. Така че защо да не мечтая за "Златната топка"? За това е необходимо да имам много добър сезон с отбора", заяви Педри пред вестник "Екип".

22-годишният халф е включен в списъка с номинираните за "Златната топка" за 2025 година. През сезон 2024/2025 той изигра 59 мача за Барселона във всички турнири и се отличи с 6 гола и 8 асистенции. Заедно с "каталунците" той стана шампион на Испания, както и носител на Купата и Суперкупата на страната.