Еднодневна разходка и двудневен преход организират през август от Дирекцията на парк "Врачански Балкан"

Еднодневна туристическа разходка организират утре от Природен парк „Врачански Балкан“, съобщиха за БТА от дирекцията. Пешеходният преход ще е от къщата на Баба Илийца в с. Челопек, през местността Рашов дол, м. Кръста до Черепишкия манастир. Прибирането във Враца ще е с влак от спирка „Черепиш“, в следобедните часове, в зависимост от бързината, с която групата ще се придвижва. До с. Челопек ще се стигне с автобус от автогарата във Враца в 7:50 ч. часа сутринта. Общото времетраене на разходката ще е пет часа, с включен час за обяд.

Според информацията до края на месеца е плануван и един двудневен преход, наречен „Къпинов“. Той ще е на 23 и 24 август и както досегашните двудневни преходи, сборният пункт ще е до Природозащитен център „Натура“ във Враца. Началото на пешеходния маршрут ще е от началото на Екопътека „Боров камък“ при с. Згориград. През първия ден ще се мине през местността Ушите, през Очиндолска река до село Очин дол. Там участниците ще бъдат настанени в Младежкия еколагер. Базата разполага със стаи със собствен санитарен възел, има кухня и столова. Наблизо се намира и комплекс „Дядо Йоцо“, където има и механа. Ако има желаещи, които искат да се приберат във Враца, могат да го направят с влак от спирка Левище“, уточниха от Дирекцията на природния парк.

На следващия ден тази спирка ще е отправната точка за пешеходния преход. Ще се върви към гара Бов, о там през водопад „Бовска скакля“ и отново към гара Бов, откъдето до Враца групата ще се прибере с влак. През първия ден преходът ще е седем часа, а през втория – пет. Участниците ще трябва да заплатят и такса за водач по три лева за възрастен и два лева за ученици и студенти, а нощувката ще струва по 23 лв. Храната и разходите по пътя са за сметка на участниците, казаха организаторите.

Според тях преходите не са подходящи за деца под седем – осем годишна възраст и за хора, които имат проблеми с краката, сърцето и др.заболявания. Записването за двудневния преход ще се извършва в Природозащитен център „Натура“.