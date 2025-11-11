Подробно търсене

Нов сайт рекламира екотуризма по Искърското дефиле

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Нов сайт рекламира екотуризма по Искърското дефиле
Нов сайт рекламира екотуризма по Искърското дефиле
БТА, Доброволецът към ПП "Врачански Балкан" Красимир Лаковски представя новият сайт, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
11.11.2025 14:43
 (БТА)

Нов сайт ще популяризира Искърското дефиле като еко туристическа дестинация, съобщи за БТА експертът от Природен парк "Врачански Балкан“ Оля Генова. В работата по създаването им помагат Община Мездра, Клуб "Еделвайс“ и читалище "Факел 1926“ в село Зверино. Изработването на сайта е част от проект "Еко дестинация Искърско дефиле“, който се финансира с подкрепата на Фондация „Америка за България“. 

"Сайтът www.podefileto.com ще предоставя полезна и любопитна информация за природните и историческите забележителности, местата за хранене и спане, библиотека с полезни книги за биоразнообразието и историята на района, тракове с туристически и веломаршрути, предлагани туристически атракции като рафтинг, катерене, винени дегустации, разходка с коне и др.. На сайта има малко-познати факти и информация за построяването на жп линията, за устройството и начина на работа на водениците, посещенията на Иван Вазов и за последните битки на Ботевата чета“, разказа Оля Генова.

По думите ѝ Искърското дефиле винаги е привличало любителите на природата, приключението и историята. "Първите посетители на дефилето след построяването на жх линията през 1897 г. са Княз Фердинанд I, Княгиня Мария Луиза, Иван Вазов и Алеко Константинов. Днес дефилето продължава да привлича туристи и посетители поради своята достъпност и разнообразни възможности за отдих и активни занимания“, каза още експертът от ДПП „Врачански Балкан“ Оля Генова.  

/ВД/

Свързани новини

09.08.2025 13:02

Еднодневна разходка и двудневен преход организират през август от Дирекцията на парк "Врачански Балкан"

Еднодневна туристическа разходка организират утре от Природен парк „Врачански Балкан“, съобщиха за БТА от дирекцията. Пешеходният преход ще е от къщата на Баба Илийца в с. Челопек, през местността Рашов дол, м. Кръста до Черепишкия манастир.
04.07.2025 14:58

Една разходка и двудневен преход във високата планина ще организират през юли от Природен парк "Врачански Балкан"

Една разходка за ден и един двудневен преход ще организират през този месец от Дирекция Природен парк „Врачански Балкан“, казаха за БТА от администрацията. „Избрани са преходи подходящи за горещия сезон – през северните склонове на планината, където
21.12.2024 10:47

Проучване по повод 35 години ПП „Врачански Балкан“ показва доколко хората познават тази защитена територия

Резултати от проучване до колко хората познават Природен парк “Врачански Балкан” представиха от администрацията на парка. Поводът е 35 години от създаването на защитената територия. Проучването е направено през последните два месеца и в него са

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:59 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация