Нов сайт рекламира екотуризма по Искърското дефиле

Нов сайт ще популяризира Искърското дефиле като еко туристическа дестинация, съобщи за БТА експертът от Природен парк "Врачански Балкан“ Оля Генова. В работата по създаването им помагат Община Мездра, Клуб "Еделвайс“ и читалище "Факел 1926“ в село Зверино. Изработването на сайта е част от проект "Еко дестинация Искърско дефиле“, който се финансира с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

"Сайтът www.podefileto.com ще предоставя полезна и любопитна информация за природните и историческите забележителности, местата за хранене и спане, библиотека с полезни книги за биоразнообразието и историята на района, тракове с туристически и веломаршрути, предлагани туристически атракции като рафтинг, катерене, винени дегустации, разходка с коне и др.. На сайта има малко-познати факти и информация за построяването на жп линията, за устройството и начина на работа на водениците, посещенията на Иван Вазов и за последните битки на Ботевата чета“, разказа Оля Генова.

По думите ѝ Искърското дефиле винаги е привличало любителите на природата, приключението и историята. "Първите посетители на дефилето след построяването на жх линията през 1897 г. са Княз Фердинанд I, Княгиня Мария Луиза, Иван Вазов и Алеко Константинов. Днес дефилето продължава да привлича туристи и посетители поради своята достъпност и разнообразни възможности за отдих и активни занимания“, каза още експертът от ДПП „Врачански Балкан“ Оля Генова.