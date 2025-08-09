Над 150 участници се включиха в седмото издание на ретро изложението на автомобили и мотоциклети в Добрич

Над 150 участници от различни краища на България се включиха в седмото издание на ретро изложението на автомобили и мотоциклети в Добрич. Събитието се провежда в градския парк “Свети Георги”, а негов организатор е авто-мото клуб „Толбухин“ със съдействието на Община Добрич.

На откриването организаторът Петър Георгиев изказа своята благодарност към спонсорите на събитието и всички участници. Той каза, че награждаването няма да е по оценка най-красив автомобил, а спонсорите ще си изберат автомобил, за който ще бъде дадена наградата.

Любителите на стари превозни средства имаха възможност да видят два автомобила, пристигащи от Варна, които излизат за първи път на изложение - Jaguar XK 120 Roadster от 1951 година, както и на Cadillac Deville от 1968 година. Гостуващи автомобили имаше и от Благоевград, Русе, София.

Стотици добричлии и гости на града проявиха интерес да разгледат и да се снимат на кабриолети, тридесет мотоциклети, както и авариен камион Шкода Мадара, собственост на „Градски транспорт“ Варна, ползван за стари модели тролеи и автобуси.

Най-старото превозно средство, представено на ретро изложението, бе военен камион, произведен през 1937 година.