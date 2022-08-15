10 от Локомотив (Пловдив) си тръгнаха с точка от гостуването на Локомотив (София)

Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг на efbet Лига:

Локомотив София 1929 - Локомотив (Пловдив) 0:0

червен картон: Александър Василев (Локомотив Пловдив) – 69-а минута



по-късно днес, 20:30 ч:

Ботев (Враца) - Спартак 1918 (Варна)

в неделя:

ЦСКА-София - Септември (София) 1:0 (0:0)

голмайстор: 1:0 Браян Морено 54

в събота:

Черно море (Варна) - Пирин (Благоевград) 1:0 (1:0)

голмайстор: 0:1 Евгени Сердюк 3

Хебър 1918 (Пазарджик) - Славия (София) 0:3 (0:1)

Голмайстори: 0:1 Йон Бакеро 24, 0:2 Галин Иванов 59, 0:3 Емил Виячки 90+1

в петък:

Арда (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София)

голмайстор: 0:1 Ивайло Чочев 31-дузпа

Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив) 1:1 (0:0)

Голмайстори: 0:1 Антоан Бароан 50, 1:1 Абубакар Тунгара 90+1

Лудогорец (Разград) - Левски (София) отложен