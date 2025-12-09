Десет двубоя ще включва бойната гала вечер "Shumen Fight Night II" на 13 декември

site.btaДесет двубоя ще включва бойната гала вечер "Shumen Fight Night II" на 13 декември
Общо десет двубоя ще включва бойната гала вечер "Shumen Fight Night II", която ще се състои на 13 декември в Шумен, съобщи за БТА председателят и треньор на Спортния клуб "ММА Шумен" Калоян Колев.
Ще участват български и чуждестранни бойци в стилове MMA и кикбокс К1. От местните клубове ще се включат Виктор Иванов и Александър Занков от Спортен клуб "ММА Шумен", както и Атанас Ханджиев и Виктор Ганчев от СК "Шуменска крепост", каза Колев.
Битките ще се състоят в октагон (клетка). Програмата включва и два финални двубоя за коланите на бойната вечер. В супер тежка категория ще се изправят един срещу друг шампионът на Гърция в К1 Мариос Литис и шампионът на Турция Хасан Гьок. В полутежка категория до 95 килограма ще има друг двубой между шампиони на Гърция и Турция, добави Калоян Колев.
Бойната гала вечер ще започне в 19:00 часа на 13 декември в зала "Арена Шумен". На касата на залата през деня и преди началото на бойния спектакъл ще се продават билети. На 12 декември от 18:00 часа в хотел "Шумен" бойците ще преминат през официалния кантар. Организатори на спортното събитие са СК "Шуменска крепост", СК "ММА Шумен", Ибраим Йоскан и Николай Колев. Бойната гала вечер се осъществява с подкрепата на местния бизнес, допълни Колев.
Както БТА съобщи, през миналата година 18 състезатели преминаха успешно през официалния кантар преди участието си в пърата бойна гала вечер с международно участие в Шумен.
/ГК/
