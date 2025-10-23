Студентски клуб "Нов български предприемач" към НБУ организира панелна дискусия на тема "Защо предприемачество?"

Клуб „Нов български предприемач“ към Нов български университет има удоволствието да обяви панелна дискусия, посветена на предизвикателствата и възможностите на предприемаческия път. Събитието, озаглавено „Защо предприемачество“, ще се проведе на 24 октомври (петък) от 18:30 ч. (отваряне на вратите в 18:00 ч.) в Библиотека „проф. Богдан Богданов“, Аудитория 1 в НБУ.

Дискусията ще търси отговори на ключови въпроси като:

Защо младите хора избират пътя на предприемачеството?

Как се раждат идеи, които променят средата около нас?

Какво стои зад успеха на хората, които вдъхновяват другите да действат?

Сред специалните гости и лектори на събитието са:

Жюстин Томс – Пионер на онлайн медиите в България, преподавател в НБУ, консултант и експерт по дигитална комуникация с над 25 години опит и автор на редица книги.

Мирослав Джоканов – Технологичен лидер с над 17-годишен опит, основател на образователната платформа SHKOLO, използвана от 80% от училищата в страната, и бивш председател на УС на ABLE.

Александра Кишишева – Изпълнителен директор на Junior Achievement Bulgaria, HR лидер с международен опит в управлението на хора и екипи, носител на престижни отличия за лидерство и иновации.

Любослав Венев – Съосновател на клуба „Нов български предприемач“, студент по реклама в НБУ и създател на студентския подкаст „Смелите млади“, който ще сподели личната перспектива на млад предприемач.

Събитието е отворено за всички студенти, ученици и преподаватели, които се интересуват от предприемачество, иновации и личностно развитие.

Регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDyZbc7PXfkqcDtAhtBZ2zfQ70-IgUhxZB3aR0LObY-XkTpQ/viewform

За Клуб „Нов български предприемач“: Клубът към Нов български университет има за цел да създаде среда за развитие на предприемаческата култура, да вдъхновява студентите и да им предоставя възможности за срещи с успешни личности от бизнеса и иновациите.

