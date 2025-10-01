ПУ "Паисий Хилендарски" започва новата учебна година с изцяло реализиран прием и над 4000 първокурсници

Пловдивският университет (ПУ) "Паисий Хилендарски" започва новата учебна година с изцяло реализиран предварително обявения прием и над 4000 първокурсници. Това каза в приветствието си ректорът на висшето училище проф. Румен Младенов при официалното откриване на учебната година. Университетът обучава над 17 000 студенти в 120 бакалавърски, 140 магистърски и 94 докторски програми в 27 професионални направления.

Университетът работи по ключови международни и национални проекти и научни програми. Като се започне от "Еразъм" мобилностите, които дават възможност на студентите да осъществят семестри в избран чужд университет или да реализират практика в компания от Европейския съюз или трети страни, до образователни проекти, в които се разработват нови образователни технологии, които се прилагат в реалния учебен процес, посочи ректорът. Сключените споразумения за обучение и практика на студенти от ПУ по програма "Еразъм +" са близо 240, а междинституционалните договори извън програмата са над 50. През новата учебна година ние ще продължим да развиваме тази посока, да разширяваме партньорствата си, да стимулираме студентското участие, да подкрепяме научните търсения, подчерта Младенов.

Ректорът припомни, че университетът разполага с четири сгради, Център по технологии, нов STEM център, новопостроени четири общежития, съвременна спортна зала, учебно-творчески бази в Ахтопол, Царево, Загражден и Пампорово, чиято сграда е напълно обновена. В момента се ремонтира базата в Царево, която съвсем скоро ще стане съвременна зона за провеждане на практики, теренна работа, срещи и конференции, които активно участват студентите. Ремонтира се и спортната база "Академик".

Пловдивският университет вече десетилетия наред изгражда авторитетна позиция не само в рамките на нашата страна, но и на международната академична сцена, каза в приветствието си зам.-министърът на образованието акад. Николай Витанов. По думите му той е един от малкото български университети, който намира място в световните класации и е един от водещите изследователски университети. Витанов се обърна към студентите с пожелание да мислят критично, да отстояват позициите си, да търсят решения на предизвикателствата пред себе си, да са дръзки, упорити и любознателни. На преподавателите зам.-министърът пожела търпение, творческа енергия и удовлетвореност.

Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева посочи, че Пловдивският университет е стожер на науката и образованието в България. Вие подготвяте специалисти с високо качество, които очакваме, тъй като областта е най-развиваща се в икономическо отношение, посочи Янчева. Тя пожела на студентите и преподавателите година изпълнена с ползотворна работа, академични успехи и удовлетвореност.

Пловдивският митрополит Николай отслужи молитва за началото на новата учебната година. Той подчерта, че българското училище е рожба на църквата, а думата образование идва от предназначението на човека да бъде Божий образ и подобие, да се подчертае чрез доброто и полезно знание Божият образ. Не е достатъчно само доброто знание, важни са още доброто възпитание и морал, каза духовникът. Той призова студентите да учат и да се държат за доброто.

По традиция на първокурсниците бяха предадени университетските инсигнии – символичният ключ към университетското знание, знамето на висшето училище и копие от „История Славянобългарска“, написана от Паисий Хилендарски през далечната 1762 г.