Фолклорен танцов ансамбъл „Самоков“ ще отбележи десет години от създаването си със спектакъла „Корени и криле“. Ще има две дати на събитието – 2 и 3 октомври. Желаещите ще могат да го гледат в салона на читалище-паметник „Отец Паисий - 1859“ в Самоков. Това каза пред журналисти Ралица Стоянова от културната институция. Художествен ръководител на ансамбъла е Борислав Искрев.

По думите на Стоянова това е спектакъл за България и рода. „Насочен е към онези невидими нишки, които ни свързват през поколенията. В него са включени танци от всички етнографски области на България“, посочи Стоянова. Участниците в спектакъла са от различни възрастови групи, като най-малкият е на една година и половина.

Ралица Стоянова добави, че „Корени и криле“ е комбинация между танци, слово и музика, свързани смислово. „Коренът е това, което ни дава силата, а мечтите са криле, които младите имат нужда да получат. В същото време коренът е много важен, за да може участниците да се връщат в Самоков“.

Входът за двата спектакъла е свободен.