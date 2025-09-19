Кукленият театър във Видин представя премиерата на "Малкото мравоядче“

Държавният куклен театър във Видин представя премиерата на "Малкото мравоядче“. Спектакълът е по драматизация, сценография и режисура на Бояна Минковска и е вдъхновен от книгата на Адрия Месерве Conker and Nudge. Музиката е на Надежда Митева. В ролите на героите ще влязат актьорите Иоана Христова, Яна Тончева и Красимир Колев.

Обичам да разказвам съвременни детски приказки и винаги се оглеждам за нещо ново, което можем да представим на децата във Видин и в други български градове, където пътуваме, каза Бояна Минковска. Тя представи историята, която е в основата на премиерната постановка. Тук се разглежда един много важен въпрос, който ние възрастните подценяваме – трудно и сложно е да бъдеш дете, подчерта тя. Възрастните вече сме били деца и би трябвало да ги разбираме и да можем да им помогнем, когато имат колебания и се чувстват хаотично, отбеляза Бояна Минковска.

"В спектакъла "Малкото мравоядче“ разглеждаме отношенията между по-малкия и по-големия брат. Големият носи отговорността почти на родител и се опитва да възпитава, да учи по-малкия. Трудно е и за по-малкото братче (или сестриче) да се опитва да догонва по-големите, защото среща способностите им по-рано, отколкото неговия по-голям брат или сестра. Това ме провокира в тази история и се радвам, че директорът на кукления театър Поли Трифонова се съгласи да направим постановката. Винаги се опитваме постановките да носят успокоение на децата и да им вдъхват увереност, че това, което чувстват и усещат, е нормално за тяхната възраст. Има как да се почувстват по-добре, дори понякога да им е трудно и ние сме до тях, за да им помогнем да преодоляват трудностите на детството", каза още режисьорът на спектакъла.

"Малкото мравоядче“ е забавна, трогателна и мъдра история за порастването, братската обич и големите приключения на малките герои, сподели екипът, който подготвя премиерната постановка. "Това е един топъл разказ от сърцето на джунглата – за това, че няма "пречещи" малки братчета, а само малки герои, които още порастват.“ Специално място в спектакъла е отредено на капибарата Капи, което е и една от изненадите за малките зрители.

Премиерата ще се състои на 24 септември (сряда).