Историческите филми на проф. Светослав Овчаров оживяват на голям екран във фестивала „25 през 2025: История на кино“, съобщават от „Филмаутор“.

В кино „Одеон“ днес ще бъде показан документалният филм „Стефан Стамболов – съзидателят и съсипателят“, оператор е Георги Чолаков, който е и съсценарист, заедно с проф. Овчаров. Двамата ще присъстват на прожекцията. Историческият контекст на лентата ще бъде представен от доц. д-р Владимир Станев, специалист по нова българска история от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

„25 през 2025: История на киното“ показва още три филма на проф. Светослав Овчаров – игралният „Врагове“ (на 10 октомври) и документалният „Фердинанд Български“ - на 17 октомври.

„Пътят на проф. Светослав Овчаров към историческото кино започва през 80-те години с филма „Коста Паница-черти из живота и времето му“ (1986). Следват „Стефан Стамболов-съзидателят и съсипателят“ и „Фердинанд Български“, заснемане трите филма отнема общо девет години. Самият режисьор често описва тези филми като своеобразна трилогия, свързани чрез мащабните фигури на Паница, Стамболов и Фердинанд, чиито съдби се преплитат по драматичен и съдбоносен начин. По-късно към тях се прибавя и историческата драма „Залог“ (2025), в който тримата отново се срещат на екран, превръщайки трилогията в своеобразна тетралогия“, разказват от „Филмаутор“.

„Искахме да бъдем близо до духа на времето. По онова време България се опитва да стане модерна държава, но още е в пелените на възрожденския си ентусиазъм и наивитет. Няма баланс между двете страни на личността на Стамболов, има едновременно съществувание в душата на човека на възвишено, трагично, а от него до низките страсти има само една крачка“, казва проф. Светослав Овчаров.

