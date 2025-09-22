Подробно търсене

Германският президент посочи, че папа Лъв XIV може да играе ключова роля като посредник в кризи

Пламен Йотински
Германският президент посочи, че папа Лъв XIV може да играе ключова роля като посредник в кризи
Германският президент посочи, че папа Лъв XIV може да играе ключова роля като посредник в кризи
Гермчанският президент Франк-Валтер Щайнмайер, придружаван от съпругата си Елке Бюденбендер беше посрещнат във Ватикана от отец Леонардо Сапиенца преди частната си аудинция при папа Лъв XIV. Снимка: AP/Alessandra Tarantino
Ватикана,  
22.09.2025 15:35
 (БТА)

Папа Лъв XIV може да играе важна роля като посредник в международни кризи, заяви германският президент Франк-Валтер Щайнмайер по време на посещението си във Ватикана, предаде ДПА.

След първата си частна аудиенция с понтифика, Щайнмайер заяви, че има малко важни световни фигури с подобно влияние върху конфликтните страни.

"Не можем да се справим без помощта на папата и Ватикана", каза той.

Папа Лъв XIV, който по-рано тази година стана духовен лидер на 1,4 милиарда католици по света, многократно е изразявал готовността си да приеме представители на Русия и Украйна за преговори. Той се срещна и с украинския президент Володимир Зеленски, припомня ДПА. 

Щайнмайер, който е протестант, заяви, че е насърчил папата да продължи усилията си.

"Не трябва да имаме никакво съмнение, че папата е готов да вложи цялата си тежест в баланса, но той споделя анализа, че досега и в момента от руска страна няма желание за диалог", каза германският президент.

Двамата лидери разговаряха за намаляващото посещаване на църкви. "Това не е въпрос, който засяга само папата и Ватикана", заяви Щайнмайер. "Ние също трябва да помислим за това, защото моето твърдо убеждение е било и остава, че църквите могат и трябва да играят положителна роля в сплотяването на нашите общества."

Щайнмайер сподели също, че е поканил папата да посети Германия.

/ПЙ/

Свързани новини

17.09.2025 14:26

Папа Лъв XIV осъди "недопустимото" положение на палестинците в Газа и призова за примирие

Папа Лъв XIV осъди "недопустимите" условия, с които се сблъскват палестинците в Газа, като изрази солидарност с мирните граждани там и отново призова за примирие във войната между Израел и "Хамас", предаде Ройтерс.
31.08.2025 14:56

Папата призова към край на „пандемията на оръжията“ по време на публична молитва за жертвите от стрелбата в Минесота

Папа Лъв XIV днес призова да се сложи край на „пандемията на оръжията – големи и малки“, докато проведе публична молебен за жертвите на стрелбата в католическото училище в американския щат Минесота, предаде Асошиейтед прес. Първият американски папа

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:39 на 22.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация