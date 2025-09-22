Германският президент посочи, че папа Лъв XIV може да играе ключова роля като посредник в кризи

Папа Лъв XIV може да играе важна роля като посредник в международни кризи, заяви германският президент Франк-Валтер Щайнмайер по време на посещението си във Ватикана, предаде ДПА.

След първата си частна аудиенция с понтифика, Щайнмайер заяви, че има малко важни световни фигури с подобно влияние върху конфликтните страни.

"Не можем да се справим без помощта на папата и Ватикана", каза той.

Папа Лъв XIV, който по-рано тази година стана духовен лидер на 1,4 милиарда католици по света, многократно е изразявал готовността си да приеме представители на Русия и Украйна за преговори. Той се срещна и с украинския президент Володимир Зеленски, припомня ДПА.

Щайнмайер, който е протестант, заяви, че е насърчил папата да продължи усилията си.

"Не трябва да имаме никакво съмнение, че папата е готов да вложи цялата си тежест в баланса, но той споделя анализа, че досега и в момента от руска страна няма желание за диалог", каза германският президент.

Двамата лидери разговаряха за намаляващото посещаване на църкви. "Това не е въпрос, който засяга само папата и Ватикана", заяви Щайнмайер. "Ние също трябва да помислим за това, защото моето твърдо убеждение е било и остава, че църквите могат и трябва да играят положителна роля в сплотяването на нашите общества."

Щайнмайер сподели също, че е поканил папата да посети Германия.