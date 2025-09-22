Турският вицепрезидент се срещна с временния ръководител на Делегацията на ЕС в Турция и посланици на страните членки на Съюза

Турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз се срещна с временния ръководител на Делегацията на ЕС в Турция Юргис Вилчинскас и посланиците на страните членки на Съюза в президентския комплекс в Анкара, съобщи Анадолската агенция.

В публикация в социалната мрежа „Ен Сосял“ Йълмаз отбеляза, че на срещата са били обсъдени задълбочаващата се нестабилност в околната среда, войната в Украйна и хуманитарната криза в Газа, както и въпроси, свързани с политиката за разширяване на ЕС и сътрудничеството между Турция и Съюза в сферата на транспорта, търговията, отбраната, борбата с нелегалната миграция и други.

„В този период на нарастваща глобална несигурност е жизненоважно както за държавите членки на ЕС, така и за нашия регион да предприемат конкретни стъпки в отношенията между Турция и ЕС и да създадат позитивен дневен ред. С нашето динамично население от 85 милиона, силната ни икономика и стратегическата ни, политическа, икономическа и културна сфера на влияние, простираща се от Близкия изток до Африка и от Балканите до Кавказ, ние ще продължим да работим заедно за общото ни бъдеще с Европа – нашият най-голям търговски партньор“, написа още Йълмаз в публикацията си.