Писателят Владимир Зарев е тазгодишният носител на голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в националната книжовна култура. Министърът на културата Мариан Бачев обяви отличието и съобщи, че ще го връчи лично на писателя през следващите дни в министерството. Церемонията по връчването на наградите се проведе в двора на къщата музей „Христо Г. Данов“ в Стария град на Пловдив.

Издателство „Колибри“ получи наградата в категорията „Българско издателство“.

В категорията „Автор на българска художествена литература“ отличието бе за Неда Антонова за книгата „Плодовете зреят нощем“ (Издателство „ИК Хермес“).

За „Преводач на художествена литература“ наградата бе присъдена на Йордан Костурков за превода на „Старият антикварен магазин“ от Чарлз Дикенс (Издателство „Милениум Пъблишинг“).

В категорията „Автор в областта на хуманитаристика“ наградата получи Андрей Андреев за книгата „Летопис на Софийската филхармония – том I, II, III“ (Издателство „Лист“).

Лилия Старева бе отличена с наградата „Христо Г. Данов“ за „Морски приказки“ (Издателство „Жанет 45“) в категорията „Автор на издание за деца“.

За „Художник на книга“ наградата отиде при Ясен Гюзелев за книгата „Всички приказки на Оскар Уайлд“ (Издателство „Колибри“).

Медия „Тоест“ бе отличена в категорията „Представяне на българска книга“ за рубриката „#На второ четене“.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров връчи наградата в категория „Библиотечно дело“ на Димитър Минев, директор на Регионална народна библиотека „Иван Вазов“.

Събитието се организира от Министерството на културата и Община Пловдив, които са съучредители на наградата за принос в българската книжовна култура. Конкурсът се провежда ежегодно от 1999 г. Наградите се определят на конкурсен принцип в два кръга. Журито се назначава със заповед на министъра на културата. Лауреатите получават диплом, малка пластика и парична награда, а номинираните – диплом. Церемонията се провежда съвместно с „Алея на книгата“ 2025 г.

През 2024 г. носител на Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура посмъртно бе удостоен Алек Попов. Отличието бе връчено на дъщеря му Александра Попова от тогавашния министър на културата Найден Тодоров.