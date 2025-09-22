Лопес от Барселона отсъства три седмици поради мускулна контузия

Полузащитникът на Барселона Фермин Лопес ще отсъства три седмици, след като получи мускулна контузия на крака по време на победата с 3:0 в Ла Лига над Хетафе през уикенда, съобщи клубът.

22-годишният испански национал, който отбеляза два гола при победата на Барселона с 6:0 срещу Валенсия този месец, получи контузията в края на мача в неделя, след като влезе като резерва през второто полувреме.

„Играчът Фермин Лопес има контузия на илиопсоасния мускул на левия крак. Той ще отсъства от игра около три седмици“, публикува Барселона в X.

Контузията ще извади Лопес от мача на Барселона от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен на 1 октомври.

Шампионът на Ла Лига Барселона, който гостува на Овиедо в четвъртък, изостава от лидера Реал Мадрид с две точки.