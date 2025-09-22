С тържествена церемония Видин отбеляза Деня на независимостта

С тържествена церемония Видин отбеляза 117-а годишнина от обявяването на Независимостта на България. Празничната програма започна с националния химн, изпълнен от Градския духов оркестър, и изпълнение на стихотворението „Татковина“ на Петко Рачов Славейков от първокласничката Сияна Михайлова.

Приветствие поднесе кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, който отбеляза, че осъществяването на българския национален идеал е предпоставка за стопански, политически и културен възход. С победите на бойното поле, с полагането на дипломатически усилия и с умелото използване на историческия момент нашата страна успява в това си начинание преди повече от век. Времената се менят и днес светът е много различен, а промените твърде динамични, каза кметът. Той допълни, че живеем в свят на трансформации и предизвикателства, където обединението по важни за човечеството въпроси и сътрудничеството между народите е абсолютно необходимо. Именно в тази ситуация е изключително важно да намерим съвременен и адекватен прочит на понятието независимост. Времето днес изисква от нас да имаме мнение и градивна позиция, да бъдем лоялни и предвидими пълноправни партньори, да отстояваме ценностите, в които вярваме, и да следваме целите, които сме си поставили. Това е наш дълг, както към предците ни, така и към бъдещите поколения, каза кметът на община Видин.

Венци и цветя пред паметника на загиналите бдинци за свободата и обединението на Отечеството поднесоха представители на държавната и местната власт, Видинска митрополия, образователни и културни институции, ученици, политически партии и граждани. Тържеството завърши с празничен концерт на Ансамбъла за народни песни и танци "Дунав".