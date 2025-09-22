Генералният директор на „Арменпрес” Нарине Назарян участва в честването във Велико Търново на 117 години от обявяване на независимостта на България

Генералният директор на „Арменпрес” Нарине Назарян бе гост на тържествата, посветени на 117 години от обявяване на Независимостта във Велико Търново.

Тя е на визита в страната по покана на Българската телеграфна агенция. Заедно с генералния директор на БТА Кирил Вълчев Назарян присъства на тържествената света литургия в църквата „Свети 40 мъченици“, където на 22 септември 1908 година е прочетен Манифестът за провъзгласяване на независимостта на България.

Тя бе сред официалните гости на военния ритуал по издигане на националното знаме на крепостта „Царевец“. Там председателят на Народното събрание Наталия Киселова прие почетния строй на курсантите от Националния военен университет „Васил Левски“ и прочете слово. Приветствие към всички гости отправи и кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Ръководителите на двете национални агенции се включиха в тържественото многолюдно шествие от средновековната крепост до центъра на града. В програмата на Нарине Назарян бе предвидена и среща с екипа на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“, които записаха част от албума си „Акустиката на България“ в средновековния храм „Свети Петър и Павел“.

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев представи на Нарине Назарян първия извънстоличен клуб на БТА във Велико Търново, открит на 3 октомври 2003 година. Назарян сподели, че е впечатлена от мрежата пресклубове на БТА както в страната, така и в чужбина. Тя посочи, че е развълнувана от участието си в честванията на Независимостта, които България отбелязва, и че е чест за нея да бъде в центъра на тържествата – старата българска столица Велико Търново.

Тази вечер тя ще присъства на тържествената заря проверка на площад „Цар Асен“ и ще наблюдава спектакъла „Звук и Светлина“, който през тази година навърши 40 години от създаването си. Утре Нарине Назарян ще бъде гост на организирания от БТА хакатон „Популяризиране на политиката на сближаване на ЕС“. В състезанието ще участват седем отбора от цялата страна, а домакин ще бъде Великотърновският университет „Св.св.Кирил и Методий“. Вчера генералният директор на „Арменпрес“ посети Варна.