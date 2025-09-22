Графична изложба, представяща японския художник Казу Вакита, ще бъде подредена в Триъгълната кула на Сердика

Графична изложба, представяща живописния свят на Казу Вакита ще бъде подредена в Триъгълната кула на Сердика на столичния булевард „Княгиня Мария Луиза“ №16. Експозицията ще бъде открита на 23 септември от 18.00 ч. и ще може да бъде разгледана до 14 октомври, съобщават организаторите от екипа на Фондация „Аматерас".

Те уточняват, че изложбата ще бъде представена в рамките на „София хартиен арт фест" 2025 и като част от 36-ите дни на японската култура в България.

Изложбата ще покаже оригинални графики на един от най-значимите японски творци на ХХ век – Казу Вакита, включително редки негови рисунки на птици, публикувани в библиофилско издание, допълват организаторите.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България, Посолството на Япония и Столична община.

Казу Вакита (1908–2005) е изтъкнат японски живописец и график, чието творчество е дълбоко свързано с природата и света на птиците. Още като дете той усвоява традиционната техника суми-е (живопис с туш), а по-късно развива уникален художествен език, в който рисунката не е подготвителен етап, а завършено произведение на изкуството. Спомените му от детството в Токио – където домът му е бил заобиколен от гора и голямо езеро, обитавано от гмурци, патици и жерави – остават трайно вдъхновение. Вакита споделя: „Рисунката трябва да бъде повече от скица – тя трябва да е пълноценна творба.“

/ЕМС/