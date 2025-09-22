Регионалният исторически музей в Ловеч показва над 300 експоната от етнографското си богатство в нова зала

site.btaРегионалният исторически музей в Ловеч показва над 300 експоната от етнографското си богатство в нова зала
Над 300 експоната от етнографското богатство на Регионалния исторически музей в Ловеч са показани в една от новите зали на културната институция. По случай Деня на независимостта за пръв път експозицията отвори врати за посетители. Неин автор е Силвия Вутева, уредник в музея.
„Много се радвам, че точно на 22 септември, когато обявяваме независима и свободна България, можем да ви посрещнем в една от залите на общоградската ни експозиция. Дълго време се борим за това да имаме общоградска изложбена зала и музей. Тук залите ще бъдат много повече. Тази, която е готова, е „Етнографско богатство“. Кръстихме я така, защото в нея са извадени най-добрите и качествени културни ценности, които съхраняваме във фонда на отдел „Етнография”“, каза за БТА Вутева .
Съществуващият Етнографския комплекс в Ловеч, който включва Драсовата и Рашовата къща, показва домашния ни бит и уредба до 30-те години на 20-ти век. Затова в новата експозиция авторката е включила занаятите, тъканите, грънчарските изделия, носиите, прочутите сокайни шевици, чията колекция е втора по големина след тази в Етнографския музей в София.
„Имаме витрини, които показват най-разпространените ловешки обичаи – джамала, моминските пролетни игри, лазаруването и Цветница. Най-интересното е възстановката на ловешкия сокай. Експонатите са от 60-те години на миналия век“, посочи уредникът.
Тя добави, че във витрината с експонати, признати на национално ниво като автентични и типично ловешки, има косичник, две ризи с тъкани шевици – бърчанка от с. Голяма Желязна, другата е борка от село Лисец, тъкан колан за чеиза на булката. „Имаме автентична престилка, големи ковани пафти със седефени плочки, на които са изобразени св. Георги и св. Димитър. Много рядко имаме религиозни изображения на пафти с такъв голям размер“, каза още авторът на изложбата.
Всички тези експонати ще могат отново да се видят, когато цялата общоградска експозиция бъде готова и отвори врати. Предвиждат се още зали, посветени на археологията, образованието, духовния живот, Космоса, най-новата ни история, както и на тема войните и 34-ти пехотен Троянски полк.
/ЛРМ/
