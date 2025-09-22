The Athletic: Реал Мадрид реши да бойкотира церемонията по връчването на „Златната топка“

Реал Мадрид реши да бойкотира церемонията по връчването на наградата „Златната топка“ за най-добър футболист на сезона, която ще се проведе днес от 21:00 часа в Париж, съобщава The Athletic.

Според източник решението е взето от президента на испанците Флорентино Перес. Това може да се дължи на факта, че нападателят на Винисиус Жуниор не получи наградата през 2024 г. Той завърши втори в гласуването за „Златната топка“ за 2024 г., губейки от халфа на Манчестър Сити и Испания Родри.

Седем представители на Реал Мадрид бяха сред номинираните за наградата за най-добър футболист през 2024 г. Най-близките съперници, Манчестър Сити и Арсенал, имаха по четирима представители. Междувременно треньорът на Реал Мадрид Карло Анчелоти беше обявен за номер 1.

Трима играчи на Реал Мадрид са номинирани за „Златната топка“ за 2025 г.:Джуд Белингам, Килиан Мбапе и Винисиус.