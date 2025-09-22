"Катимерини": Гръцките въоръжени сили са изправени пред криза с набирането на персонал

Гръцките въоръжени сили се борят със задълбочаваща се криза с набирането на персонал, тъй като военните академии в страната се мъчат да запълнят свободните си места, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

По информация на представители на гръцкото министерство на отбраната тази година се очаква около 500 офицерски и подофицерски места във всички видове войски в гръцката армия да останат незаети. Недостигът на кадри е най-сериозен в Гръцката военна академия, където повече от половината от наличните позиции са останали незаети, и в Гръцката военноморска академия, където цели 62 процента от позициите за инженерни офицери са останали свободни през настоящата година.

Ниското заплащане, ограничените кариерни перспективи и конкуренцията от частния сектор отблъскват младите хора от военното образование въпреки неотдавнашните увеличения на стипендиите за кадети и увеличенията на заплатите за действащия персонал, отбелязва „Катимерини“.

„Завършилите с минимални резултати от прием скоро ще бъдат помолени да боравят с оръжейни системи, които струват милиони“, коментира представител на Министерството.

По-рано този месец гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас обяви нови мерки, включително по-високи стипендии, академични привилегии и подобрени жилищни и здравни осигуровки за военнослужещите. Планирана е и информационна кампания сред ученици от средните училища, припомня „Катимерини“.

Интересът към въоръжените сили в Гърция бележи рязък спад през последните години. През 2019 г. 263 завършили гимназия са посочили Гръцката военноморска академия като свое „първо желание“, а през 2025 г. броят им е спаднал до едва 86. Същевременно по данни на Министерството близо една четвърт от кадетите са напуснали преди да завършат първата си година на обучение.