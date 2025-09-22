Пожар е пламнал в покрайнините на Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В продължение на три часа два екипа огнеборци са гасили в района между кварталите „Младост 2“ и „Кошарник“, като са изгорели около 10 декара сухи треви и храсти, намиращи се по малък хълм в района на гробищния парк на Монтана. Няма пострадали хора и унищожена инфраструктура. Огънят е достигнал близо до оградата на ВЕЦ-Кошарник, но там е спрян и вече е загасен.

От пожарната съобщиха, че в района на гробищния парк в Монтана често стават пожари през лятото, като е имало случаи огънят да е до оградата на парка. През миналата и тази година в региона заради продължителното засушаване имаше множество пожари. Изгорелите сухи треви и храсти през 2024 година са над 130 000 декара.