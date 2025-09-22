Подробно търсене

Пожар е пламнал в покрайнините на Монтана

Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Пожар е пламнал в покрайнините на Монтана
Пожар е пламнал в покрайнините на Монтана
Снимка: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Монтана,  
22.09.2025 15:28
 (БТА)

Пожар е пламнал в покрайнините на Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В продължение на три часа два екипа огнеборци са гасили в района между кварталите „Младост 2“ и „Кошарник“, като са изгорели около 10 декара сухи треви и храсти, намиращи се по малък хълм в района на гробищния парк на Монтана. Няма пострадали хора и унищожена инфраструктура. Огънят е достигнал близо до оградата на ВЕЦ-Кошарник, но там е спрян и вече е загасен.

От пожарната съобщиха, че в района на гробищния парк в Монтана често стават пожари през лятото, като е имало случаи огънят да е до оградата на парка. През миналата и тази година в региона заради продължителното засушаване имаше множество пожари. Изгорелите сухи треви и храсти през 2024 година са над 130 000 декара.  

 

/ЛРМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:35 на 22.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация