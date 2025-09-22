Велопоходът на толерантността ще се проведе в Пловдив тази събота

Велопоходът на толерантността ще се проведе на Гребния канал в Пловдив тази събота (27 септември) от 14.00 часа. Фондация "Ела и ти" подава ръка на хората с увреждания с празник на движението, като очаква рекорден брой участници.

Всеки ще може да направи толкова обиколки на трасето, колкото иска или успее. Важното е придвижването по гребната база да е на колела.

Велопоходът е за всички. Хора с увреждания ще се придвижват с колички - самостоятелно или придружавани от приятели и доброволци. Заедно с тях са поканени всички, които имат желание.

„Думата на "Le tour du canal" е "Заедно". Искаме да покажем, че хората с увреждания са част от обществото и ние сме едно. Това няма да е събитие за съчувствие, а празник, в който ще се движим. Искаме "да се потъркаляме" в движение и всеки е добре дошъл - кой с каквото иска. Може с колело, тротинетка, ролери, кънки, детска количка, рикша... Стига да е на колела“, заяви организаторът Гергана Дойчинова от "Ела и ти".

Символичното начало ще бъде дадено пред трибуните от флейтиста със зрителни нарушения Явор Ангелов. За доброто настроение на участниците в програмата е включено парти с безалкохолни коктейли и почерпка, подготвяни от човек в количка. Събитието се организира с подкрепата на Агенцията за хора с увреждания и Община Пловдив.

Фондация "Ела и ти" организира събития, насочени към хора с увреждания. Тази година с помощта на доброволци няколко души в колички бяха качени на Мусала и Черни връх, а през май "Le tour du canal" се проведе в София.