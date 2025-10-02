Пожар е нанесъл материални щети по къща и стопански постройки в радневското село Свободен. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Сигналът за горящи имоти в югоизточната част на с. Свободен е получен вчера в 11:33 ч. в Оперативната дежурна част на Районното управление – Раднево. Пожарът се е разпространил по целия двор на имота и до пристигането на екип на пожарната е достигнал до съседен имот.

В резултат на огъня са нанесени материални щети по къща, собственост на 43-годишен мъж, която е с цялостно изгоряла покривна конструкция, както и цялостно изгоряла пристройка. В имот на 68-годишна жена са нанесени щети – изгоряла стопанска постройка от кирпичен материал, както и паянтови конструкции на оранжерии. Не са установени пострадали хора вследствие на пожара.

В РУ – Раднево е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Общо 107 пожара са били потушени в страната през последното денонощие, няма пострадали хора, съобщиха съобщиха от Главната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) - МВР на сайта на ведомството. Пожарникарите са реагирали на 136 сигнала за произшествия.