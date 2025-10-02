От днес до 5 октомври Стара Загора е домакин на фестивала на книгата Post Scriptum. Това става ясно от програмата на предстоящите събития на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, която е основен организатор на форума и ще организира литературни срещи и ателиета по творческо писане.

Първата вечер – днес, ще бъде посветена на преводачите. По време на събитието ще се проведе дискусионен панел с преводачи на художествена литература под заглавие „Граници на думите“. В него ще участват преводачите Стефан Русинов, Екатерина Петрова и Мария Донева.

„Тазгодишното издание ще се проведе под мотото „Граници“, което считаме за тема на годината. Ще я разгледаме през различни призми: физически граници, граници на порастване, граници на пречупване, граници на възможностите, но също граници на търпението, граници на миналото, граници на въображението. В дискусионни панели с автори, преводачи и издатели ще се опитаме да усетим по-цялостно света на думите, но и света навън“, казват организаторите.

Фестивалът Post Scriptum се провежда с финансовата подкрепа на Община Стара Загора. Всички събития от основната програма на фестивала са с вход свободен.

БТА припомня, че през целия месец октомври в Стара Загора се провеждат Есенни литературни дни.