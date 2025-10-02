Изложба живопис на Алиса Торосян под надслов „Арменска душа“ ще бъде представена в Народно читалище „Добри Войников – 1856“ в Шумен

Изложба живопис на Алиса Торосян „Арменска душа“ се открива днес в източното фоайе на концертната зала на Народно читалище „Добри Войников – 1856“ в Шумен.

Експозицията включва 15 акварелни платна с пейзажни импресии, съобщиха от библиотеката към читалището.

„По-голямата част от картините са създадени през последните месеци специално за тази изложба. Използвам характерните за арменските художници ярки и наситени цветове, защото те отразяват моето вътрешно усещане за шуменската природа и слънчева Армения“, посочва художничката.

Алиса Торосян е потомка на преселници, избягали в началото на миналия век от арменския геноцид в Османската империя. Родът й намира убежище и втора родина в България и се установява в Шумен. Първата ѝ самостоятелна изложба е през 1979 г. в читалище „Ереван“. Оттогава до днес тя има над 50 изложби в Шумен, София, Пловдив, Бургас и Варна. Нейни картини са притежание на ценители на изобразителното изкуство в Армения, Германия, Етиопия, САЩ, Франция, Турция, Южна Корея, Нова Зеландия, Англия, Нидерландия и други, допълват от библиотеката към Народно читалище „Добри Войников – 1856“.

Както БТА съобщи, Алиса Торосян представи своя самостоятелна изложба с живопис със заглавие „Сезони" в Народното читалище „Напредък - 1869“ в Шумен на 8 октомври 2024 г.