Изложбата „Това, което пазя“ събира спомените, самотата и труда на седем деца бежанци от Сирия

Седем непридружени деца бежанци от Сирия, настанени в столичния квартал „Овча купел“, застават пред обектива на Михаела Вачева за фотографската изложба „Това, което пазя“. Кадрите може да бъдат разгледани в галерия „Порт А“ от 7 октомври, съобщават организаторите.

„Всички те идват от Сирия и чрез своите фотографии заявяват глас, сила и достойнство в свят, който често представя разселените деца единствено като жертви. Проектът цели да ги овласти, като им предоставя инструменти за себеизразяване и самоосмисляне, да помогне в преодоляването на изолацията и стигмата, да насърчи многообразието и да отстоява човешките права и включването на уязвими групи“, казват от екипа.

Това е третата годишна експозиция на „Фотоработилница 66“. Тази изложба продължава разказа, започнал с „Тук, където съм,“ изложбата на първата Фотоработилница 66, състояла се през 2023 г. и „Това, което виждам“ (2024). По думите на организаторите трилогията завършва с „Това, което пазя“ — поглед навътре към съкровеното: спомени, връзка с природата, самотата, труда и историите на мигранти, намерили своя дом.

Както БТА писа, на 9 октомври, на същото място румънската фотожурналистка и визуална антроположка Андреа Къмпеану ще изнесе лекция на тема „С антропологичен поглед към фотожурналистиката: Андреа Къмпеану за конфликтите и разселването“. Лекцията ще разгледа въпросите какво мотивира фоторепортерите да отразяват кризисни ситуации, какви са сблъсъците между личния поглед от терен и редакционните изисквания на медиите, както и как балканската ѝ перспектива обогатява разказването на истории за бежанци.

