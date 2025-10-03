Два сериозни проблема стоят пред съвременното общество - демографията и образованието, заяви премиерът Росен Желязков

Има два сериозни проблема, които съвременното общество среща като голямо предизвикателство, това са въпросите на демографията и образованието. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на парламентарния блицконтрол в отговор на въпрос за демографската криза.

По думите на Желязков политиките по демография не са от хоризонта на едно правителство или на един мандат. Темата за демографията стои на вниманието от 80-те години на миналия век, откогато се наблюдават първите негативни тенденции. Негативната тенденция е прекъсната през 2018-2019 г., когато се установява определено равновесие, посочи премиерът. Според него голяма част от демографските въпроси са свързани с естествената миграция, която възможностите на общия пазар дава. Голяма част от гражданите в България се възползваха от възможността за свободно придвижване в Европейския съюз, което даде отражение върху демографската картина, каза Желязков. Политиките на което и да е правителство обаче в рамките на двете тенденции - увеличаване на коефициента на плодовитост и обръщане на тенденцията за вътрешна емиграция в рамките на Европейския съюз, трябва да бъдат правилно адресирани, коментира той.

Ние наблюдаваме в момента това взаимоотношение между увеличаването на Брутния вътрешен продукт на глава от население и увеличаването на дохода на българина спрямо средноевропейския от 40% при влизането на Европейския съюз до около 75% към момента с пряко отражение върху процесите на реемиграция, каза Росен Желязков.

Той даде като положителен пример пилотен проект на Министерството на труда и социалната политика като част от подхода за това да се види дали стимули през социалната система и през насърчителни мерки ще дадат отражение върху процесите по реемиграция. Иначе съпоставянето с въпроса за трудова миграция от страна на граждани на трети страни няма пряка връзка, защото това не е част от политиката нито по реемиграцията, нито по увеличаване коефициента на плодовитост, а е въпрос, който българският бизнес, българската индустрия, особено в сферите на услугите, настояват пред правителството, каза Росен Желязков.

Целта ни е гражданите от трети страни да работят в България, но не с цел натурализация или други цели, а да работят известно време и да се връщат в страните по произход. Това е процес, който минава много координирано с работодатели и със синдикатите с оглед защита и на пазара на труда в страната, но и с оглед удовлетворяване потребностите от работна сила в сектори, в които в момента няма трудово предлагане, заяви още Росен Желязков.