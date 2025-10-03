Подробно търсене

Равнището на безработицата в Япония достигна 13-месечен максимум през август

Галя Горнишка
Снимка: AP/Eugene Hoshiko
Токио,  
03.10.2025 11:40
 (БТА)

Равнището на безработицата в Япония през август се е повишило до 2,6 на сто от 2,3 на сто предходния месец, достигайки най-високото ниво от 13 месеца, сочат правителствени данни, публикувани днес и цитирани от Киодо, тъй като повече работници са търсили по-добри условия на труд.

Коефициентът на наличност на работни места е намалял с 0,02 пункта от юли до 1,20 пункта, което показва, че на всеки 100 търсещи работа има 120 свободни работни места, според отделни данни.

Броят на работещите е намалял с 0,3 на сто до сезонно коригираните 68,1 милиона души, а броят на безработните е нараснал с 9,1 на сто до 1,79 милиона души, съобщи министерството на вътрешните работи.

От безработните 770 000 души са напуснали работата си доброволно, обикновено в търсене на по-добри условия на труд, което е с 13,2 на сто повече от юли, а 430 000 души са били уволнени или с 19,4 на сто повече от предходния месец.

/ЕС/

Към 11:56 на 03.10.2025

